الاحتلال ينشر نتائج التحقيق الأوليّة لعملية الخليل وكوخافي يُجري تقييمًا للوضع



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن "كوخافي أجرى تحقيقًا أوليًا في حيثيات عملية إطلاق النار التي وقعت الليلة الماضية، قرب مستوطنة (كريات أربع)".



وتابعت أنه: "رافق كوخافي كل من قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء رسان اليان، وقائد فرقة الضفة الغربية، العميد آفي بلوت، وقائد لواء منطقة الضفة، الكولونيل يشاي روسيليو".



وأضافت أنه: "أوعز لمواصلة النشاط الأمني ​​في المنطقة، ونشر المزيد من القوات في الضفة الغربية، وقطع طرق في منطقة مدينة الخليل".



وبحسب القناة، فإن "نتائج التحقيق الأولى، تشير إلى أن (محمد الجعبري) منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث بمفرده بسلاح قصير من طراز M16 وكان يبحث عن هدف، وفي محل بقالة قريب وجد الهدف، فأطلق النار وقتل "رونين حنانيا" وأصاب آخر.



ووفقًا لما أوردته القناة، فإنه "عند هذه النقطة غادر المنفذ المكان وعاد إلى الخليل، ثم وصل المسعف (عوفر أوهانا) وأشخاص آخرون إلى المكان لمعالجة الجرحى، وبعد ثماني دقائق من الطلقة الأولى، عاد المنفذ إلى الساحة مشيًا على الأقدام، ثم أطلق النار على القوات وأصيب أوحانا بجروح خطيرة، وبعدها وصل حاخام في سيارته ودهس المنفذ، ثم أطلق ضابط في الجيش الإسرائيلي كان في المكان تجاه الشاب الفلسطيني".





أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس أركان الاحتلال، أفيف كوخافي، توّجه إلى موقع عملية إطلاق النار، التي حدثت مساء أمس، قرب مستوطنة (كريات أربع) في الخليل لإجراء تقييمًا أمنيًا للوضع..