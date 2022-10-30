أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن القمة العربية تتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر (المصالحة الفلسطينية) والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده.وقال أبو الغيط، أمس السبت، في كلمة له خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية إنه "يمكننا أن نقول من دون مبالغة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا الانفجار".وفي سياق منفصل، دعا أبو الغيط، لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، يجب الاتجاه للعمل الجماعي.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قال أبو الغيط إن "واقع الأزمات لا بد أن يحتل مكانة هامة على أجندة أعمال القمة، كما أن أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة، ونأمل تدشين استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي".وأضاف أبو الغيط، أن "الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية".