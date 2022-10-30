الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد الجعبري في الخليل تمهيدًا لهدمه

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، منزل الشهيد محمد الجعبري، وأخذت قياساته؛ تمهيدا لهدمه.ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أفاد ذوو الشهيد الجعبري، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة، وأخذت قياساته الهندسية، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدا لهدمه، علما أن المنزل مكون من أربعة طوابق.يشار إلى أن الشهيد الجعبري (35 عاما)، استشهد مساء أمس الأحد، جرّاء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص نحوه شمال مدينة الخليل.