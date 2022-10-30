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الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين
من مكان الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان صباح اليوم، إنه "لا يقل عن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغمتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو بالأمس".

وبحسب موقع (العربية) فإن السيارة الأولى انفجرت عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو، وبعد تجمع الناس ووصول سيارات الإسعاف لمساعدة الضحايا انفجرت السيارة الثانية.

وأضاف الرئيس بعد زيارة موقع التفجير، أنه "من بين مواطنينا الذين قُتلوا أمهات كن يحملن أطفالهن وآباء مرضى وطلاب أرسلوا للدراسة ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم".

وتابع، "انفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم بالقرب من تقاطع مزدحم ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف".

وأكد بأن "لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الإسلامية المتشددة، وعادة ما تتجنب الحركة إعلان المسؤولية عن هجمات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا".

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