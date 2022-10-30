مع انتهاء ولايته.. لبنانيون يتوافدون للمشاركة بوداع الرئيس ميشال عون





ويحكم لبنان حاليًا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.





وخلال أسبوعه الأخير وقّع عون، اتفاقًا بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.









رام الله - دنيا الوطنتوافد عدد من المواطنين في لبنان، اليوم الأحد، إلى محيط القصر الجمهوري بعبدا، للمشاركة في وداع الرئيس ميشال عون، وسط إجراءات أمنيّة للجيش اللبناني في أكثر من منطقة، مواكبة للتحركات المرافقة لخروج عون من مقر الإقامة الرئاسي بعد انتهاء ولايته.وينتهي اليوم الأحد، ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، التي امتدت ست سنوات، وسط أزمة اقتصادية خانقة في البلاد، تسببت فيها السياسات المتراكمة على مدى السنوات الماضية في لبنان. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).