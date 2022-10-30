صورة.. الاحتلال يكشف هوية الحاخام الذي قُتل في عملية الخليل الأخيرة





















رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، هوية الحاخام الذي قُتل في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل، مساء أمس.وقالت (القناة 14) الإسرائيلية، إنه "سُمح بنشر اسم قتيل عملية كريات أربع وهو رونين حنانيا، وستقام جنازته اليوم الساعة 16:00 في القدس".ومساء أمس، قُتل مستوطن، وأصيب خمسة آخرين في عملية إطلاق نار، في حي (جعفات هآفوت)، في مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".