مجدلاني يؤكد عمق العلاقات بين النضال والحزب الشيوعي السوري وتطويرها على كافة المستويات



وأضاف مجدلاني ببرقية تهنئة للأمين العام للحزب الشيوعي السوري د.عمار بكداش بمناسبة الذكرى الثامنة والتسعون لتأسيسه، إن "تاريخ الحزب الشيوعي السوري، حافل بالنضال وبالمحطات الهامة التي أكدت مكانته الراسخة كطليعة نضالية وكفاحية على مدار هذال التاريخ الطويل في مقارعة الاستعمار والمشاركة في معركة الاستقلال الوطني لسوريا، ودوره الكبير في كافة المحطات التي كان لحزبكم فيها حضوره المتميز في نضال عنيد من أجل حقوق ومصالح الشعب السوري الشقيق".



وتابع: إننا "في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ونحن نحتفل واياكم بهذه الذكرى المجيدة، فإننا على ثقة كبيرة بأن الحزب الشيوعي السوري، قادر دائماً على التجدد والعطاء والنضال في اطار رؤى سياسية وحزبية واعية التي أرساها القائد المؤسس الرفيق الخالد خالد بكداش، والتي استطاعت الحفاظ على ارث حزبكم المجيد ومنطلقاته الفكرية والسياسية والنضالية الصلبة".



رام الله - دنيا الوطنأكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على عمق العلاقات بين جبهة النضال والحزب الشيوعي السوري وتطويرها بما يخدم حزبينا وبلدينا وعلى كافة المستويات.