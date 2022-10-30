شؤون فلسطينية

استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في الخليل

استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 تتواصل المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل، والتي تصاعدت في أعقاب العملية التي نفذها فلسطيني في مدينة الخليل  والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين في مستوطنة (كريات أربع).

واندلعت صباح اليوم مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وسط إطلاق للرصاص الحي تجاه الشبان.

 وكانت المواجهات قد امتدت الى عدة أحياء في المدينة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وإشعال الإطارات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الفدائي محمد الجعبري في منطقة قيزون بالخليل، واعتقلت شقيقه نبيل وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل مدينة الخليل بالحواجز والسواتر الترابية صباح اليوم، وبينها مدخل رأس الجورة وطريق فرش الهوى وطريق بيت عينون وطريق الفحص جنوب الخليل.

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