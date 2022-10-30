دولي

البرازيليون ينتخبون اليوم رئيساً للبلاد

البرازيليون ينتخبون اليوم رئيساً للبلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعي أكثر من 156 مليون برازيلي، اليوم الأحد، إلى انتخاب رئيس جديد للبرازيل.

ويتوجه الناخبون البرازيليون إلى مراكز الاقتراع، اعتبارا من الساعة الثامنة (الساعة 11,00) بتوقيت غريتنش، في البلاد المترامية الأطراف.

وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر ولاية ثالثة من أربع سنوات لرئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، البالغ 67 عاما يحتفظ ببعض الأمل، إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر بحصوله على 43% من الأصوات في مقابل 48% للولا.

وتعزز نتائج الاستطلاع الأخير للرأي الذي أعده معهد داتافوليا المنشورة، مساء يوم امس، من أمل بولسونارو مع تقلص الفارق وتوقع فوز لولا بنيله 52% من الأصوات، في مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته، ويبلغ هامش الخطأ 2%، في حين سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في توقعاتها.

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