دولي

كوريا الجنوبية: 151 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادث تدافع في احتفالات الهالوين

كوريا الجنوبية: 151 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادث تدافع في احتفالات الهالوين
مكان حادثة التدافع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية مصرع 151 شخصاً على الأقل، بينهم 19 أجنبياً، وإصابة العشرات بحادث تدافع  في حفل بعيد الهالوين بوسط العاصمة سول، مساء أمس السبت.

وقالت وكالة (يونهاب) إن "فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصاً في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)".

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبياً بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم، فيما أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن 140 سيارة إسعاف أُرسلت لرعاية الضحايا. وفق موقع (الجزيرة نت).

وأظهرت صور نشرتها (يونهاب) أشخاصاً ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً، كما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون أشخاصاً في مكان الحادث.



بدوره، قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول "إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجّه بتجهيز أسرّة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا".

كما أعلن الرئيس الكوري اليوم الأحد حداداً عاماً في البلاد، وقدم تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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