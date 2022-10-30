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العراق: وزير العمل أحمد الأسدي يتسلم مهامه من الوزير السابق

العراق: وزير العمل أحمد الأسدي يتسلم مهامه من الوزير السابق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي مهام عمله بشكل رسمي من الوزير السابق القاضي سالار عبدالستار، وذلك بعد حصوله على ثقة البرلمان.

وجرت مراسم التسليم بحضور الوكلاء والمديرين العامين والملاكات المتقدمة فيها يوم السبت الموافق 29-10-2022، حيث بارك الوزير السابق للاسدي استلام المنصب الجديد لهذه الوزارة متمنيا له التوفيق والسداد في هذه المهمة خدمة للصالح العام ولابناء الشعب العراقي.

وعقد الوزير الاسدي فور مباشرته بمهام عمله اجتماعا بالملاك المتقدم فيها واستمع لمهام وعمل كل هيئة ودائرة على حدة، وأكد على ضرورة ان يكون هناك تعاون بين المسؤول والموظف في سبيل خدمة المواطن خاصة وان الوزارة على تماس مباشر مع شرائح واسعة من المجتمع واهمية تذليل الصعاب وتخفيف الاليات في التعامل مع الطبقات الهشة والمتوسطة التي لها حق على الدولة. 

واشار الى خطط ودراسات اعدت سابقا فضلا عن وضع برنامج عملي واضح لهذه الوزارة لكون هذه الحكومة حكومة خدمة وطنية، مبينا انه ناقش مع المديرين العامين في الوزارة وضع بداية للاسس التي سيجري العمل بها منها تقليل البطالة وتحسين واقع الحماية الاجتماعية للتوسع في شمول ورعاية المحتاجين وكذلك الاهتمام بشريحة ذوي الاعاقة.

ودعا الوزير جميع ابناء الشعب الى التواصل مع الوزارة لكونها ستفتح نوافذ كثيرة للتواصل مع جمهورها في المحافظات كافة لتقديم خدمة مباشرة الى المجتمع والوصول الى الحد المطلوب في نوعية الخدمات المقدمة للفئات التي تعنى بها الوزارة.

وشدد الأسدي على اهمية التغطية الاعلامية لكل نشاطات الوزارة ودوائرها وهيئاتها خاصة المتعلقة بخدمة المواطن، فضلا عن أهمية انجاح جهود ملاكات الوزارة واقسامها في بغداد والمحافظات.

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