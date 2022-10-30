مهاجمًا اليسار.. (بن غفير) يعلّق على عملية إطلاق النار في مستوطنة (كريات أربع)



وقتل مستوطن، وأصيب خمسة آخرين في عملية إطلاق نار، في حي (جعفات هآفوت)، في مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل.



وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".













رام الله - دنيا الوطنعقّب عضو (كنيست) المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار التي حدثت مساء أمس، قرب مستوطنة (كريات أربع) في الخليل.وقال بن غفير، إنني "كنت في طريقي لزيارة في القدس، أخبرني أفراد وحدة الأمن أن هناك إطلاق نار قرب منزلي، لقد أطلقوا النار على سيارة تشبه سيارتي".وتابع: أنني "لا أدري هل فعلوا ذلك عن قصد أم لا، اليسار لن يرتاحوا حتى يشهدوا حادث اغتيالي".وفي وقت سابق، نشرت (القناة 7) الإسرائيلية، أنباء عن إطلاق نار باتجاه منزل إيتمار بن غفير وطُلب من عائلته عدم المغادرة.وبدوره، صرّح بن غفير، عبر صفحته الرسمية على (تويتر) بالقول: "عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا بمستوطنة كريات أربع".