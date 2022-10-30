عقب عملية (كريات أربع).. الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على الخليل

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليل، حصارًا على مدينة الخليل، حيث أغلقت كافة المداخل التي تؤدي إليها وسط اعتداء عشرات المستوطنين على السيارات الفلسطينية.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشابين محمد مروان الكركي من البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحمزة يوسف عصام طرايرة من بلدة بني نعيم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة الخليل، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وهي: مدخل راس الجورة شمالا، وفرش الهوى غربا، وبيت عنون شرقا، وطريق الفحص جنوبا، بالإضافة الى اغلاق طرق داخل البلدة القديمة، والمؤدية الى بيت الشهيد محمد كمال الجعبري، كما أغلقت مدخل بلدة بيت أمر شمالا.في حين، قام مستوطنون بالاعتداء على السيارات الفلسطينية ورشفها بالحجارة بالقرب من خربة قلقس، ومستوطنة "بيت حجاي" ومستوطنة (كريات أربع).وهاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات الفلسطينيين قرب بيت لحم ونابلس.وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية المنية قضاء بيت لحم وأغلقوا طريق "وادي سعير"، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة.وفي نابلس، هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين على أطراف بلدة حوارة.وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة بالقرب من دوار "سلمان الفارسي"، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، ما أدى إلى تضرر بعضها.وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على فلاح عصام كحلة من قرية رمون، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في رام الله.وتجمهر عشرات المستوطنين عند الدوار المؤدي إلى طريق "المعرجات" شرق رام الله، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا ومنعت وصول الفلسطينيين إلى الدوار، في حين سمحت للمستوطنين بالتقدم صوب مركبات الفلسطينيين المتوقفة على جانب الطريق ومهاجمتها بالحجارة والعصي.وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب مفترق قريتي راس كركر ودير عمار قضاء رام الله، كما تجمع عشرات المستوطنين قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة، وعند مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام شمال.ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين في عملية إطلاق نار، في حي (جعفات هآفوت)، في مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل، مساء أمس.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".