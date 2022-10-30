إعلام الاحتلال يكشف الحالة الصحية لأحد مصابي عملية (كريات أربع) بالخليل















رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، الحالة الصحية لأحد المصابين الخمسة في عملية إطلاق النار على مستوطنة (كريات أربع) بالخليل، مساء أمس.وبحسب مستشفى (شعاري تسيديك) الذي يتواجد فيه المصابين، فإن المصاب الثاني في عملية إطلاق النار على مستوطنة (كريات أربع) بالخليل خضع خلال الليل لعمليتين جراحيتين، وحالته ما زالت خطيرة لكنها مستقرة.ومساء أمس، قُتل مستوطن، وأصيب خمسة آخرين في عملية إطلاق نار، في حي (جعفات هآفوت)، في مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".