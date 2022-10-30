الطقس: أجواء غائمة جزئيًا نهارًا باردة ليلًا

رام الله - دنيا الوطنتوقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ معتدل نهاراً بارد ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام ،والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .أما الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدل نهاراً بارد ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الأربعاء 2022/11/02 : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .