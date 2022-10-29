"الديمقراطية" تشيد بعملية الخليل وتؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بياناً، أشادت فيه بعملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة (كريات أربع) في الخليل، والتي أدت إلى مقتل واصابة عدد من المستوطنين.

ونعت الجبهة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني منفذ عملية الخليل الشهيد محمد الجعبري من بيت عينون بالخليل.





وأكدت أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه أن يدفع ثمن إرهابه وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا"، مشددة على أن "جرائم الاحتلال لن تقوّض إرادة شعبنا وصموده ولن تثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال المتاحة وفي كافة الميادين حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه".





وختمت الجبهة بيانها، وهي "تحيي أبطال عملية الخليل"، مضيفةً أن "هذه العملية البطولية تشكل فشلاً ذريعاً للمنظومة الأمنية الإسرائيلية رغم محاولات الاحتلال وقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس".

رام الله - دنيا الوطن