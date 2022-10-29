لبيد يصدر قرارًا للجيش بالتأهب في كافة الساحات

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، قبل قليل، تقييمًا للوضع الأمني ​​في أعقاب عملية (كريات أربع).ووفق مكتب لبيد، فإنه أمر بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة ابتداء من الليلة واستمرار التأهب في كافة الساحات.وحضر التقييم وزير الجيش بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا، ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي.كما حضر رئيس (شاباك) رونين بار، ومفتش الشرطة يعقوب شبتاي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العقيد آفي جيل، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومسؤولين آخرين.هذا وقتل مستوطن، مساء السبت، وأصيب خمسة آخرين في عملية إطلاق نار، في حي (جعفات هآفوت)، في مستوطنة (كريات أربع)، قرب الخليل.