جنين: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعها الدوري

رام الله - دنيا الوطنعقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في جنين، اليوم السبت، اجتماعها الدوري في مقر الجبهة الديمقراطية.وأكدت الفصائل خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لعداون الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته.وحيت صمود أبناء شعبنا في جنين ونابلس والقدس وكافة محافظات الوطن، أمام ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنون بحقهم من جرائم يومية.وثمنت الفصائل في جنين فكرة الشبيبة الفتحاوية بعقد مؤتمر وطني لشبيبة الفصائل الوطنية، بهدف تعزيز العمل النضالي الوحدوي ضد الاحتلال ومستوطنيه.