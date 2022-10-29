شؤون فلسطينية

غانتس يعقب على مقتل مستوطن في عملية الخليل

غانتس يعقب على مقتل مستوطن في عملية الخليل
غانتس
رام الله - دنيا الوطن
عقب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مساء يوم السبت، على عملية إطلاق النار قرب (كريات أربع)، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين. 

وقال غانتي: "قبل قليل أجريت تقييمًا للوضع بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك، وأمرت بصياغة سلسلة من الإجراءات العملياتية".

وتابع: "الجيش وقوات الأمن سيضعون أيديهم على كل من شارك في الهجوم".

هذا ووقعت، مساء اليوم، عملية إطلاق نار في حي (جفعات هأفوت) في كريات أربع قرب الخليل، مما أدت لمقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.

ومن جهتها، قالت (القناة 12) إن إحدى الإصابات هي لمستوطن وابنه. 

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".

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