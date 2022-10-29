تعليق الفصائل الفلسطينية على عملية (كريات أربع)



بدوره، بارك القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، عملية الخليل التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وانتقامًا لشهداء نابلس جبل النار.



وقال رضوان: "نوجه التحية لأهلنا في خليل البطولة والنخوة وللمقاومة المتصاعدة في أرجاء الضفة الغربية"، داعيًا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال لأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.



وأكد أن "المقاومة هي شرعة المحتل وقادرة على مفاجأة الاحتلال والقادم أصعب على المحتل".



في السياق، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة (كريات أربع) في الخليل والتي أدت إلى مقتل واصابة عدد من المستوطنين.



وأكدت الجبهة أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه أن يدفع ثمن ارهابه وجرائمه بحق شعبنا، مضيفًة: "العملية تشكل فشلاً ذريعاً للمنظومة الامنية الإسرائيلية رغم محاولات الاحتلال وقف المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس".



من جهتها، عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة ست آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة (كريات أربع).



وشدّدت الجبهة على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.



رام الله - دنيا الوطنعلقت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم السبت، على عملية إطلاق النار قربب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل والتي نتج عنها ست إصابات بينها اثنتان في وضع حرج جدًا.