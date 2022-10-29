شؤون فلسطينية

تعليق الفصائل الفلسطينية على عملية (كريات أربع)

تعليق الفصائل الفلسطينية على عملية (كريات أربع)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
علقت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم السبت، على عملية إطلاق النار قربب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل والتي نتج عنها ست إصابات بينها اثنتان في وضع حرج جدًا. 

بدوره، بارك القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، عملية الخليل التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وانتقامًا لشهداء نابلس جبل النار.

وقال رضوان: "نوجه التحية لأهلنا في خليل البطولة والنخوة وللمقاومة المتصاعدة في أرجاء الضفة الغربية"، داعيًا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال لأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكد أن "المقاومة هي شرعة المحتل وقادرة على مفاجأة الاحتلال والقادم أصعب على المحتل".

في السياق، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة (كريات أربع) في الخليل والتي أدت إلى مقتل واصابة عدد من المستوطنين. 

وأكدت الجبهة أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه أن يدفع ثمن ارهابه وجرائمه بحق شعبنا، مضيفًة: "العملية تشكل فشلاً ذريعاً للمنظومة الامنية الإسرائيلية رغم محاولات الاحتلال وقف المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس".

من جهتها، عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة ست آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة (كريات أربع).

وشدّدت الجبهة على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.

أخبار ذات صلة

جنين: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعها الدوري

جنين: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعها الدوري

كتيبة (أسود الحق) تتبنى عملية الخليل

كتيبة (أسود الحق) تتبنى عملية الخليل

غانتس يعقب على مقتل مستوطن في عملية الخليل

غانتس يعقب على مقتل مستوطن في عملية الخليل

فيديو.. مشاهد من مكان عملية الخليل

فيديو.. مشاهد من مكان عملية الخليل

قاسم لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: المقاومة بالضفة أثبتت قدرتها على مفاجأة الاحتلال

قاسم لـ"دنيا الوطن": المقاومة بالضفة أثبتت قدرتها على مفاجأة الاحتلال

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب (كريات أربع)

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب (كريات أربع)

&#34;نقابة الأطباء&#34; تنشر آلية عملها الأيام المقبلة بمشافي الضفة

"نقابة الأطباء" تنشر آلية عملها الأيام المقبلة بمشافي الضفة

بمشاركة فلسطين.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

بمشاركة فلسطين.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعها الدوري

جنين: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعها الدوري

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي &#34;السهلة&#34;

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي "السهلة"

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة

"الخارجية" تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة

&#34;الديمقراطية&#34;: شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

"الديمقراطية": شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

منوعات

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية &#34;مشاعر&#34;

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية "مشاعر"

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: &#34;حبل الكذب قصير&#34;

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: "حبل الكذب قصير"

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة &#34; فوق الخيال&#34; في موسم الرياض

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة " فوق الخيال" في موسم الرياض

عربي

الجزائر تتسلّم رئاسة القمة العربية بدلًا من تونس

الجزائر تتسلّم رئاسة القمة العربية بدلًا من تونس

الرئيس عون: قوة المقاومة حسمت مفاوضات ترسيم الحدود

الرئيس عون: قوة المقاومة حسمت مفاوضات ترسيم الحدود

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر