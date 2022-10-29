قاسم لـ"دنيا الوطن": المقاومة بالضفة أثبتت قدرتها على مفاجأة الاحتلال

علق المتحدث باسم حركة حـماس، حازم قاسم، مساء يوم السبت، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل.





وقال قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة الاحتلال، والضرب في كل مكان فيها".





وشدد أن "المقاومة في الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة".





وختم قاسم تصريحه، بالقول: إنه "ليس أمام الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا ومقاومته".

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام