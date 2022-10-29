ست إصابات في عملية إطلاق نار قرب (كريات أربع)

رام الله - دنيا الوطنوقعت، مساء يوم السبت، عملية إطلاق نار في حي (جفعات هأفوت) في كريات أربع قرب الخليل، مما أدى لإصابة ست مستوطنين.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن فرق نجمة داوود الحمراء تقدم العلاج لمصاب حالته حرجة جدًا، أما الإصابات الأخرى لم تعرف لا معلومات عنها جراء إطلاق النار بكريات أربع.ومن جهتها، قالت (القناة 12) إن إحدى الإصابات هي لمستوطن وابنه.هذا وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن "المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".وكانت قد نشرت (القناة 7) الإسرائيلية، أنباء عن إطلاق نار باتجاه منزل إيتمار بن غفير وطُلب من عائلته عدم المغادرة.وبدوره، صرح بن غفير، بالقول: "عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا بمستوطنة كريات أربع".