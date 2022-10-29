الجزائر تتسلّم رئاسة القمة العربية بدلًا من تونس

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم السبت، أنّ بلاده ركزت "تحركاتها الإقليمية على حماية الأمن العربي المشترك"، مشيراً إلى أنّ "إيجاد تسوية سياسية مستدامة، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني يشكلان طريق السلام للأمة العربية".ودعا الجرندي، خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في الجزائر، إلى أن تمثل القمة العربية "منطلقاً لحل الأزمات في بلداننا العربية من سوريا إلى اليمن ولبنان والسودان"، مضيفاً أنّ تونس تتطلع إلى مكانة متقدمة ضمن التوازنات الدولية الحالية ما يملي عليها إيجاد "مقاربات جديدة".وتسلمت الجزائر من تونس رئاسة القمة العربية، وصرّح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بالقول إنّ بلاده تعول على الجميع في "قمة الجزائر لبدء نهج جديد في العمل العربي المشترك"، وفق قناة (الميادين).وأشار لعمامرة إلى أنّ "القضية الفلسطينية تمرّ اليوم بأصعب مراحلها وسط تمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع"، مؤكداً أنّه "يجب أن تستوقفنا الأزمات في البلدان العربية للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجب أن تنطلق من البيت العربي".