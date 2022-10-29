روسيا تعلق اتفاق تصدير الحبوب وأوكرانيا تحذر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء يوم السبت، تعليق اتفاق تصدير الحبوب إلى أجل غير مسمى بعد الهجوم على ميناء سيفاستوبول.وقالت الخارجية الروسية: إنه "لا يمكننا ضمان أمن السفن المشاركة في تصدير الحبوب من البحر الأسود بسبب القصف الأوكراني".من جانبه، أكد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف أن موسكو مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب الأوكرانية.بدوره، علق وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا على تصريحات روسيا بشأن تعليق اتفاق الحبوب، بالقول: إن "موسكو تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي للملايين".وقال كوليبا: "حذرنا في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب"، داعيًا جميع الدول لمطالبة موسكو بوقف ألعاب الجوع وإعادة التزامها باتفاق تصدير الحبوب.