29 سيناريو من عشرة دول في المسابقة الرسمية بالدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية عن مشاركة 29 سيناريو في مسابقة السيناريو الخاصة منها 4 سيناريوات طويلة و25 سيناريو قصير، من عشرة دول هي: " مصر، العراق، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، الكويت، تونس، الأردن، فلسطين.وذكر شلح أن هدف المسابقة أن تكون فلسطين حاضرة في وجدان وخيال كتاب السيناريو، وتشجيعهم على الكتابة عن فلسطين، حيث تعتمد المسابقة في شروطها على أن يتعرض السيناريو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للقضية الفلسطينية، وبأن المهرجان يمنح لمسابقة السيناريو جائزتين الأولى غصن الزيتون الذهبي للسيناريو الفائز الطويل وأخرى للسيناريو القصير، أما السيناريوات المشاركة الطويلة هي: بئر الباشا- الفجر- بعد الموت- صحراء.السيناريوات المشاركة القصيرة هي: ليلة عيد- اخر 5 دقائق- الثقب والسلحفاء- سكارف- انتقال جذري- انديلا- باص الحروب- دير الهوا- خطة- المنكسرات- عنوان الصمود- رصاصة- الشيخ نعناع- اليوم المشهود- احمد ياسين- الصامت بين المطرقة والسنديان- المفتاح- سر متصورش- صاحب المعطف الأسود- صورة- الإسكافي- العدالة- قلب قديسة- ما تزال- غريق في حريق- نور.هذا وقد كشفت مؤخراً إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة السيناريو الخاصة والتي تشكلت من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، الفنانة والمخرجة السورية واحة الراهب، السيناريست الفلسطيني الأردني رياض سيف، الناقدة التونسية ليلى بالرحومة، السيناريست المصرية عزة سلطان.وأفاد شلح بأن لجنة السيناريو برئاسة الروائي الجزائري واسيني الأعرج بدأت عملها خلال الفترة السابقة، وسوف تعلن عن نتائج مسابقة السيناريو الخاصة ومن يتوج بجائزة غصن الزيتون الذهبي يوم الختام في 6 ديسمبر 2022، حيث ينطلق المهرجان في 29 نوفمبر والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من مدينة غزة.