عاجل

  • (كان): الإمارات تنشر منظومة دفاعات جوية إسرائيلية الصنع من طراز "باراك 8" قرب إحدى قواعدها الجوية


شؤون فلسطينية

29 سيناريو من عشرة دول في المسابقة الرسمية بالدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

29 سيناريو من عشرة دول في المسابقة الرسمية بالدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية عن مشاركة 29 سيناريو في مسابقة السيناريو الخاصة منها 4 سيناريوات طويلة و25 سيناريو قصير، من عشرة دول هي: " مصر، العراق، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، الكويت، تونس، الأردن، فلسطين.

وذكر شلح أن هدف المسابقة أن تكون فلسطين حاضرة في وجدان وخيال كتاب السيناريو، وتشجيعهم على الكتابة عن فلسطين، حيث تعتمد المسابقة في شروطها على أن يتعرض السيناريو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للقضية الفلسطينية، وبأن المهرجان يمنح لمسابقة السيناريو جائزتين الأولى غصن الزيتون الذهبي للسيناريو الفائز الطويل وأخرى للسيناريو القصير، أما السيناريوات المشاركة الطويلة هي: بئر الباشا- الفجر- بعد الموت- صحراء.

السيناريوات المشاركة القصيرة هي: ليلة عيد- اخر 5 دقائق- الثقب والسلحفاء- سكارف- انتقال جذري- انديلا- باص الحروب- دير الهوا- خطة- المنكسرات- عنوان الصمود- رصاصة- الشيخ نعناع- اليوم المشهود- احمد ياسين- الصامت بين المطرقة والسنديان- المفتاح- سر متصورش- صاحب المعطف الأسود- صورة- الإسكافي- العدالة- قلب قديسة- ما تزال- غريق في حريق- نور.

 هذا وقد كشفت مؤخراً إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة السيناريو الخاصة والتي تشكلت من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، الفنانة والمخرجة السورية واحة الراهب، السيناريست الفلسطيني الأردني رياض سيف، الناقدة التونسية ليلى بالرحومة، السيناريست المصرية عزة سلطان.

 وأفاد شلح بأن لجنة السيناريو برئاسة الروائي الجزائري واسيني الأعرج بدأت عملها خلال الفترة السابقة، وسوف تعلن عن نتائج مسابقة السيناريو الخاصة ومن يتوج بجائزة غصن الزيتون الذهبي يوم الختام في 6 ديسمبر 2022، حيث ينطلق المهرجان في 29 نوفمبر والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

بمشاركة فلسطين.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

بمشاركة فلسطين.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي &#34;السهلة&#34;

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي "السهلة"

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة

"الخارجية" تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة

&#34;الديمقراطية&#34;: شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

"الديمقراطية": شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لتشكيل قيادة موحدة لإدارة الاشتباك بالضفة

"القوى الوطنية" تدعو لتشكيل قيادة موحدة لإدارة الاشتباك بالضفة

جنين: &#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات جريمة حرق جنائي

جنين: "الشرطة" تكشف ملابسات جريمة حرق جنائي

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

الدائرة القانونية بالجبهة الديمقراطية تعلق على تقرير أمنستي: &#34;لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية&#34;

الدائرة القانونية بالجبهة الديمقراطية تعلق على تقرير أمنستي: "لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي &#34;السهلة&#34;

الخليل: إصابات في اعتداء للمستوطنين بحي "السهلة"

&#34;الديمقراطية&#34;: شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

"الديمقراطية": شعبنا اختار طريق المقاومة سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

المطران عطا الله حنا : &#34; الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة&#34;

المطران عطا الله حنا : " الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة"

منوعات

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية &#34;مشاعر&#34;

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية "مشاعر"

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: &#34;حبل الكذب قصير&#34;

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: "حبل الكذب قصير"

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة &#34; فوق الخيال&#34; في موسم الرياض

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة " فوق الخيال" في موسم الرياض

عربي

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

قبيل قمة الجزائر.. تواريخ القمم العربية وأبرز قراراتها عبر التاريخ

قبيل قمة الجزائر.. تواريخ القمم العربية وأبرز قراراتها عبر التاريخ

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي