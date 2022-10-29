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"التعاون الخليجي": نرفض تصريحات ألمانيا بشأن مونديال قطر

"التعاون الخليجي": نرفض تصريحات ألمانيا بشأن مونديال قطر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس التعاون الخليجي، السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك في بيان صادر عن نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

والجمعة، استدعت الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجًا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، تحدثت فيها عن "الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة المونديال".

ووفق البيان، "استنكر الحجرف، تصريحات فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022".

وأكد "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين"، بحسب وكالة (الأناضول).

وقال إن "قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وأشاد بـ"الدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

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