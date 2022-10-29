الصومال: مقتل خمسة أشخاص في تفجير مزدوج وسط مقديشو

رام الله - دنيا الوطنقتل خمسة أشخاص على الأقل، السبت، في تفجير مزدوج استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو.وذكر مصدر أمني لـ (الأناضول) التركية، مفضلا عدم نشر اسمه، أن تفجيرين عبر سيارتين مفخختين بفارق دقائق، استهدف مقر الوزارة في تقاطع "زوبي" المكتظ بالسيارات والمارة.ووفق المصدر، تضم منطقة التفجير، مقري وزارتي الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.وتابع: "لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 13:35 ت.غ، كما ويأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي في بعض مناطق جنوب ووسط البلاد بالتعاون مع مليشيات عشائرية ضد مسلحي حركة الشباب".وأكمل المصدر ذاته: "منذ سنوات يخوض الصومال حربًا ضد الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات".