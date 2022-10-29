روسيا تحبط محاولة إنزال أوكرانية في محيط "زاباروجيا"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني حاول استعادة محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب البلاد.فقد أفادت سلطات زاباروجيا الموالية لروسيا بأنها أفشلت محاولة إنزال أوكراني في منطقة محطة الطاقة النووية.وأضافت أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع، بحسب قناة (العربية).وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية نوفوترويتسكويه بمقاطعة زاباروجيا.يشار إلى أن الوكالة الذرية كانت أعربت مرارا في السابق عن قلقها الشديد لوضع المحطة التي تقع ضمن واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا الشهر الماضي ضمها إليها، على الرغم من أن قواتها تسيطر على جزء من مدينة زاباروجيا فقط.