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موسكو تتهم لندن بتورطها في استهداف أسطولها البحري وخطي "نورد ستريم"

موسكو تتهم لندن بتورطها في استهداف أسطولها البحري وخطي "نورد ستريم"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اتّهمت روسيا، اليوم السبت، أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطولها البحري في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، ما تسبب بـ"أضرار طفيفة" في إحدى السفن.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنّ "سفن أسطول البحر الأسود التي استهدفها نظام كييف بطائرات مسيّرة تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب الذي يعد جزءاً من مبادرة دولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية"، وفق قناة (الميادين).

وأوضحت الوزارة أنّ "التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ 73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية". 

وأضاف البيان أنّ" كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعاً"، مشيراً إلى "تعرض كاسحة الألغام البحرية إيفان غولوبيتس لأضرار طفيفة".

وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف أفاد، في وقت سابق اليوم، بأنّ "سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول".

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