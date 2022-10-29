جنين: "الشرطة" تكشف ملابسات جريمة حرق جنائي



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة حول قيام شخص مجهول بحرق منزلها في إحدى بلدات المحافظة



وأضافت: "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وإلقاء القبض عليه وبسماع أقواله أفاد بحرق المنزل".



وأكدت الشرطة إحالة المشتبه فيه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم السبت، ملابسات جريمة حرق جنائي في جنين.