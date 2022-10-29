شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، نظيره الكويتي الشيخ سالم العبد الله آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائرية، الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، إضافة إلى السياسات الاستعمارية التي ترسخ لـ (أبرتهايد) من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس.

ودعا المالكي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب.

كما تناول اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها والدعوة لعقد اللجنة الفلسطينية الكويتية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقدم المالكي التهنئة للوزير الكويتي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت، آملا له التوفيق في تولي مهام عمله، ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين فلسطين والكويت مزيدا من الترابط والنماء للشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير مكتب الوزير السفير محمد أبو جامع.

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