شؤون فلسطينية

المطران حنا: إلى متى سوف تستمر جرائم القتل المروعة في مجتمعنا العربي؟

المطران حنا: إلى متى سوف تستمر جرائم القتل المروعة في مجتمعنا العربي؟
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بأنه "من المؤلم والمحزن ان نسمع بشكل متواصل ومستمر عن جرائم القتل المروعة التي تحدث في الداخل الفلسطيني ففي كل يوم هنالك عملية اطلاق نار هنا وهناك وجرائم قتل مروعة لا يمكن أن يقبلها أي إنسان عاقل".

وتابع: "اننا نعبر عن شجبنا واستنكارنا لجرائم القتل المستمرة والمتواصلة والتي تقوم بها مافيات الاجرام التي تتفنن باجرامها والعنف الذي تمارسه دون أي وازع أخلاقي أو إنساني".

وأكمل : "إن هذه الشريحة من المجرمين القتلة حاملي السلاح انما قد فقدوا البصر والبصيرة ويظنون بأن قتلهم للناس انما هو بطولة في حين انها جريمة بحق الانسانية وجريمة بحق هذه العائلات التي تفتقد إلى أبنائها وأحبائها".

وأضاف: "إننا نعزي كافة اولئك الذين فقدوا احبائهم واقاربهم واعزائهم بهذه الطريقة المروعة ونتسائل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه الحالة وهل سنبقى نعد ارقام القتلى والذين هم بالفعل ليسوا ارقاما بل هم ضحية الجرائم المروعة التي ترتكب دون اي وازع إنساني أو اأخلاقي".

وقال إننا "لا نتوقع من الجهة الحاكمة في هذه البلاد اي عمل عملي لوقف هذه الجرائم وهم قادرون على ذلك لو ارادوا ولكن يبدوا ان الارادة ليست موجودة بهدف ترويع المواطنين العرب وجعلهم يعيشون في حالة عدم طمأنينة وأمان".

وأضاف: "يجب إطلاق مبادرات خلاقة من اجل الوصول الى الحل المنشود والجميع منهمكون اليوم بما يسمى الدعاية الانتخابية للكنيست ونحن بدورنا نقول لا يهمنا من سيصل الى الكنيست بل ما يهمنا ن تتوقف هذه المظاهر السلبية وان تكون هنالك اجراءات عملية لردع هذا الإجرام المنظم".

وتابع: "انتخابات (كنيست) لا تعنينا على الاطلاق فالاحزاب الصهيونية تتنافس فيما بينها في عدائها للفلسطينيين والشعب الفلسطيني ، ولا نتوقع من هؤلاء خيرا فاذا لم يقم ابناء شعبنا بدورهم المأمول في معالجة هذه المظاهر السلبية فنحن لا نتوقع ان يقوم احد بهذه المبادرة بالنيابة عنهم".

وختم: "الكلمات تقف عاجزة امام ما وصلنا اليه من ترد للاوضاع وضياع للبوصلة وجرائم مروعة بتنا نسمع عنها في كل يوم فالى اين نحن ذاهبون وهل المطلوب منا فقط ان نعد ارقام الضحايا ام ان نقوم باتخاذ الاجراءات المطلوبة لوقف هذا الاجرام في مجتمعنا؟"
 

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