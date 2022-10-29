شؤون فلسطينية

نشطاء يرافقون عائلات فلسطينية بقطف ثمار الزيتون بالضفة

نشطاء يرافقون عائلات فلسطينية بقطف ثمار الزيتون بالضفة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
شارك نشطاء (مقاتلون من اجل السلام) أمس الجمعة، بنشاطات تضامنية لقطف ثمار الزيتون في أراضي لعائلات فلسطينية مهددة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وفي قرية كفل حارس شمال الضفة الغربية، انضم نشطاء المقاتلون لعائلة المزارع سليمان احمد عمر الذي يملك حقل زيتون محاذي لمستوطنة اريئيل. 

وقام النشطاء بمساعدة العائلة على قطف ثمار الزيتون ونقلها ليتم عصرها من قبل العائلة.

وقال احمد سليمان مالك الأرض "اليوم قمنا بقطف ثمار الزيتون بصحبة نشطاء مقاتلون من اجل السلام بهدوء وبسلام. في السابق كنا نخاف من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين التي تعرضنا لها أكثر من مرة ونشكر نشطاء مقاتلون من اجل السلام على قدومهم اليوم وتقديم يد العون لنا."

ومن جانبه، قال نور الدين شحادة الناشط في مقاتلون من اجل السلام "نحن هنا في ارض يمنع أصحابها من قطف ثمار الزيتون بسبب ممارسات الاحتلال وقطعان المستوطنين وجئنا هنا اليوم نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين لنؤكد أن هذه الأرض فلسطينية ونثبت حق الأهالي بالوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون."

وفي كل عام خلال موسم قطف الزيتون يقوم مستوطنو ارئيل وجيش الاحتلال بمنع أصحاب أراضي قرية كفل حارس من حصاد ثمار أشجارهم والاعتداء عليهم وسرقة محاصيلهم.

وفي خربة عليا التابعة لبلدة الخضر قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، انضم نشطاء حركة مقاتلون من اجل السلام ووفد أمريكي زائر لعائلة صلاح لقطف ثمار الزيتون في أرضهم المهددة من قبل المستوطنين.

وبعد الانتهاء من قطف الزيتون زار النشطاء والوفد الأمريكي بيت تابع لعائلة صلاح تم هدمه مطلع العام الحالي من قبل الاحتلال بسبب قربه من شارع المستوطنين المعروف بشارع رقم 60.

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