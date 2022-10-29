شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا





رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد سفير دولة فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا د. عزت عبد الهادي.وهدف اللقاء الى مناقشة تحضيرات انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) المزمع انعقاده بمنتصف شهر تشرين الثاني هذا العام في أستراليا.وخلال الإجتماع تمت مناقشة كيفية استثمار الحضور الدولي في سياق الإعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الإعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ودعم موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للاعتراف بالعضوية الكاملةلفلسطين في منظمة العمل الدولية.وأشاد سعد بقرار وزارة الخارجية الأسترالية بسحب الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مضيفا أن هذا يعتبر نتاجا للجهد الدبلوماسي الفلسطيني على المستوى الدولي وخطوة هامة نحو الإعتراف بحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.وبدوره هنأ السفير د. عبد الهادي شاهر سعد بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العربي للنقابات في مؤتمرهم الأخير مؤكدا على الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على المستوى الدولي والعربي للدفاع عن حقوق العمال، وإبراز الصورة الحقيقية عن معاناة الشعب الفلسطيني .وفي ختام اللقاء، تمت مناقشة التحضير لبرنامج عمل موسع لممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع العديد من النقابات العمالية، ومنظمات، مؤسسات المجتمع المدني، الداعمة لفلسطين في أستراليا.