شؤون فلسطينية

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا عزت عبد الهادي.

وهدف اللقاء الى مناقشة تحضيرات انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) المزمع انعقاده بمنتصف شهر تشرين الثاني هذا العام في أستراليا.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كيفية استثمار الحضور الدولي في سياق الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ودعم موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية.

وأشاد سعد بقرار وزارة الخارجية الأسترالية بسحب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مضيفا أن هذا يعتبر نتاجا للجهد الدبلوماسي الفلسطيني على المستوى الدولي وخطوة هامة نحو الاعتراف بحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.

بدوره، هنأ السفير عبد الهادي شاهر سعد بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العربي للنقابات في مؤتمرهم الأخير مؤكدا على الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على المستوى الدولي والعربي للدفاع عن حقوق العمال، وإبراز الصورة الحقيقية عن معاناة الشعب الفلسطيني .

وفي ختام اللقاء تمت مناقشة التحضير لبرنامج عمل موسع لممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع العديد من النقابات العمالية، ومنظمات، مؤسسات المجتمع المدني، الداعمة لفلسطين في أستراليا.

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