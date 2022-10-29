المطران عطا الله حنا : " الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة"



وقال إن "وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به والوحدة التي ننادي بها ليست ترفا فكريا بل هي حاجة ضرورة واستراتيجية من اجل ايصال رسالة فلسطين الى كل مكان في هذا العالم".



وتابع: "المؤامرات تحيط بنا من كل حدب وصوب ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية تستهدفنا في الصميم ولذلك فمن الأهمية بمكان ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسامات والتصدعات الداخلية من اجل ان نكون اقوياء في دفاعنا عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".









رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إن "الفلسطينيين جميعا وعن بكرة ابيهم يعبرون عن رفضهم لاستمرارية الاحتلال وسياساته وقمعه وظلمه بحق شعبنا وان ما تتعرض له فلسطين وخاصة مدينة القدس من سياسات احتلالية عنصرية يجب ان يجعلنا كفلسطينيين اكثر وحدة ولُحمة وتعاضدا ونبذا للانقسامات بكافة أشكالها وألوانها".