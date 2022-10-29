شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الإهمال الطبي أداة الاحتلال لقتل الأسرى بشكل بطيء

مركز فلسطين: الإهمال الطبي أداة الاحتلال لقتل الأسرى بشكل بطيء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد كسلاح وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً بترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجسادهم مما يهدد حياتهم بالخطر الحقيقي.

وعَّد مركز فلسطين سياسة الإهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد (75) أسيراً في السجون منذ عام1967، كان آخرهم الشهيد " محمد ماهر تركمان" من جنين الذي تعرض لإهمال طبي واضح خلال وجوده في المستشفى مصاباً برصاص الاحتلال بعد 40 يوماً على إصابته اعتقاله، وسبقه الأسيرة " سعدية فرج الله" والتي استشهدت في يوليو الماضي بعد أصابتها بجلطة قلبية في سجن الدامون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء وانعدام الأمل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد هزيلة ومريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري من خلال الاعتقال.

وعزا الأشقر وجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال للأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشية والصحية السليمة، إضافة إلى ظروف التحقيق القاسية التي يتعرضون لها في بداية الاعتقال، ثم سياسة الإهمال الطبي التي تتركهم فريسه للأمراض تنهش أجسادهم دون رحمه.

وتطرق الأشقر إلى حالة الأسير "ناصر أبو حميد" الذي يعانى الموت في مستشفى أساف هاروفيه، معتبرا أنها دليل قاطع على سياسة الإعدام البطيء الذى يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتركهم يعانون الموت البطيء، كذلك الأسيرة "أزهار عساف" والتي نقلت إلى المستشفى مؤخراً بعد تردى وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي حيث تعاني من مرض عصبي، وتلف بالأعصاب بنسبة 70% على إثرها تعاني من مشكلة كبيرة في حاستي السمع والبصر، كما تعاني من أعراض عصبيّة

وأشار الأشقر إلى وجود أكثر من (700) أسير في سجون الاحتلال مصابين بأمراض مختلفة، بينهم حوالي (130) أسير يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والسكري والضغط، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.

وقال الأشقر أن المشاكل الصحية لدى الأسرى تكون بسيطة في بدايتها، ويمكن علاجها والسيطرة عليها لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية بشكل عاجل، ولكن الاحتلال يتعمد إهمال علاجها لفترات طويلة تصل لسنوات مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها إلى أوضاع صعبة، وتتحول مع طول الوقت لأمراض مزمنة وخطيرة يصعب علاجها.

واعتبر الأشقر سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، لمراقبة الحالة الصحية واكتشاف الأمراض في بدايتها، وتوفير العلاج اللازم لها.

وطالب كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي تؤدي إلى إصابة الأسرى بالأمراض وتغلغلها فى أجسادهم نتيجة إهمال حالتهم المرضية لسنوات، وكذلك استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي.

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