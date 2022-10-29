شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن مواقف الدول الداعمة لنصال شعبنا خلال جلسة مجلس الأمن

مجدلاني يثمن مواقف الدول الداعمة لنصال شعبنا خلال جلسة مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، أن تأكيد اغلب مندوبي دول العالم بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقله ودعم نضاله المشروع ضد الاحتلال، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن مفتوحة النقاش، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية،هو تاكيدا على مشروعية النضال الفلسطيني.

وتابع د.مجدلاني خلال ترؤوسه اجتماعا لأعضاء اللجنة المركزية للجبهة دائرتي الضفة الغربية والقدس في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله وبحضور نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش، أن ما يقوم به الاحتلال من تصعيد خطير ومتواصل وعمليات الاعدام الميداني ،وفرض الحصار على المدن الفلسطينية وانتشار الحواجز التي يقوم جنود الاحتلال من خلالها بعمليات إعدام ميداني للمدنيين الابرياء ،تأتي بقرار سياسي من حكومة الاحتلال.

وأضاف د.مجدلاني نثمن موقف روسيا الاتحادية التي عبر مندوبها عن الحقيقة بالقول "أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان صرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراعات الإقليمية، بما فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "وكذلك المندوب الصيني الذي أكد "مجددا دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح د.مجدلاني أن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية لتتصدر الأجندة الدولية ،يتم عبر طرح مبادرة للسلام وكسر الاحتكار الأمريكي الذي بات شريكا للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.

واشار د.مجدلاني أن القمة العربية في الحزائر مطلوب منها موقف عربي موحد بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ووضع حد للهرولة نحو التطبيع الذي يضر بالمصالح العربية المشتركة ويشجع الاحتلال على المزيد من الجرائم ضد شعبنا ومقدساتنا المسيحية والاسلامية .

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي قال د.مجدلاني من حق شعبنا مقاومة الاحتلال وهو حق كفلته كافة القوانين والتشريعات الدولية،ونحن أمام احتلال يرتكب أبشع الجرائم بشكل يومي ضد شعبنا.

ودعا إلى توحيد الجهود الميدانية فلسطينيا من أجل مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين.شدد على ضرورة الانخراط الفعال بكافة النشاطات ولجان الحراسة للتصدي لقطعان المستوطنين وحماية الاهالي العزل من اعتداءاتهم.

ومنوها أن تعزيز صمود شعبنا يتطلب تنفيذ ما اتفق عليه بإعلان الجزائر ووضع خطة عمل وطنية ترتقي لمستوى التحديات التي نمر بها.
وتوجه د.مجدلاني واللجنة المركزية للجبهة بتحية الإجلال والإكبار لابناء شعبنا في محافظة نابلس التي يواصل الاحتلال فرض الحصار عليها ،مؤكدين أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسنواصل النضال ضد الاحتلال حتى تحقيق اهدافنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما دعا جماهير شعبنا من مختلف المحافظات وابناء شعبنا بالداخل المحتل لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس من قبل حكومة الاحتلال.

هذا وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية والنقابية .



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