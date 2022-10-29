حزب الشعب يدعو الاحزاب الشيوعية والعمالية لتوحيد مواقفها لمواجهة السياسة الأمريكية – الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني ومن خلال الكلمة التي القاها عضو مكتبه السياسي نافذ غنيم ورئيس الوفد المشارك في أعمال اللقاء الدولي للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية للتضامن مع كوبا، إلى توحيد مواقف الاحزاب الشيوعية والعمالية لمواجهة السياسة الامريكية والاسرائيلية التي وصفها بالعدوانية والاجرامية تجاه كل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والاستقلال واختيار طريقها الحر في تقرير مصيرها الوطني، وفي بناء نظامها الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق وامكانياتها وسبل تطورها الحضاري.وقال غنيم في كلمة حزب الشعب الفلسطيني: "إن الولايات المتحدة الامريكية تمارس سياسة الكيل بمكيالين، والتنكر لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي بما يخدم مصالحها ويخدم ويدعم حلفاؤها في العالم، وهي لا تقيم أي وزن للقيم وللقوانين الدولية وللسلام العادل ولا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا تتوانى عن شن أقذر وأقصى الحروب ضد من يخالف سياساتها العدوانية، كما تمارس عدائها ضد سيادة بعض الدول الوطنية من اجل إجبارها على الالحاق والتبعية والافقار، في حين انها توفر الدعم اللامحدود للدول التي على شاكلتها وتحقق أهدافها في الهيمنة والاخضاع، وفي مقدمة ذلك اسرائيل التي هي دولة احتلال ارهاب منظم".وأضاف عنيم، يقول: "إن جمهورية كوبا الشقيقة هي مثال ساطع على هذا العداء والظلم التاريخي الذي تمارسه الولايات المتحدة الامريكية ضد دول وشعوب العالم، وهي التي تعاني منذ عقود مضت وما زالت، حصاراَ فاشيا طال كل مناحي الحياة فيها، بهدف كسر إرادتها الثورية وإخضاع شعبها الباسل وحكومتها وحزبها الثوري، من أجل ثنيها عن خيارها الحر في تقرير مصيرها وبناء الاشتراكية وتحقيق أقصى درجات الرفاه الاجتماعي لمواطنيها".وفي اطار التضامن مع جمهورية كوبا، قال غنيم: "إن الشعب الكوبي البطل وحكومته التي يقودها الحزب الشيوعي الكوبي بقيادة الرفيق "كانيل"، قدم نموذجاَ للصمود والارادة السياسية الحرة، ونموذجاَ في دروس الحفاظ على الكرامة الوطنية التي يجب يحتذى بها، وهو ما يعتبر فخرا واعتزازا للحركة الشيوعية والعمالية في العالم أجمع، الأمر الذي يدعونا اليوم ومستقبلاَ وكما كنا دائما للتضامن ودعم هذا البلد الشقيق وصمود ابنائه البطولي، إلى ان ينكسر هذا الحصار الظالم بكل تفاصيله وأبعاده العدوانية.وأضاف غنيم موجه حديثه للمجتمعين: "أيها الرفاق الشيوعيين، إن شعبنا الفلسطيني بحاجة ماسة لمواصلة دعمكم السياسي المبدئي والثابت لنضاله ولحقوقه العادلة، فهذا يزيد من قوتنا ومن قدرتنا على الصمود ومواجهة السياسات العدوانية لدولة الاحتلال الصهيوني وجرائمها بحق شعبنا وأرضنا، ومواصلة كفاحنا الوطني حتى تحقيق النصر".وقال: "اسمحو لي ان ابرق باسمنا جميعا ومن كوبا تحية اجلال واكبار لنضالات شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام، ورفضنا واستنكارنا للتصعيد الاسرائيلي المجرم الذي يتواصل الآن حاصدا المزيد من الارواح والمصابين والمعتقلين.وفي ختام كلمته، وجه غنيم باسم حزب الشعب الفلسطيني، التحية للحزب والشعب الكوبي على استضافة هذا اللقاء.هذا ومن المقرر أن يصدر غدا الأحد، البيان الختامي عن أعمال هذا الاجتماع الدولي والذي يتضمن رسالة واضحة تؤكد على رفض وإدانة الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدعم حقوق شعبنا العادلة.