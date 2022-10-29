شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع الأسيرات من استخدام الهاتف للتواصل مع ذويهن

الاحتلال يمنع الأسيرات من استخدام الهاتف للتواصل مع ذويهن
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، من استخدام الهاتف العمومي في التوصل مع ذويهن، وذلك في خطوة عقابية بعد احتجاجهن على سياسة الإهمال الطبي بحق الأسيرة أزهار عساف.

 وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يمنع الأسيرات في سجن الدامون، من التواصل مع ذويهن عبر الهواتف العمومية، بعد احتجاجهن على إهمال إدارة السجن.

وتهدد الأسيرات باتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الاحتجاجية، في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي واستمرار عزل الأسيرتين نوال فتيحة وأزهار عساف.

يذكر أنه من بين الخطوات الاحتجاجية التي نفذتها الأسيرات في سجن الدامون، إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام، رفضاً لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

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