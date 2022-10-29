وفد من المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي يزور مركز الإبداع والابتكار في "القدس المفتوحة"

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي (ENABEL) يرافقه وفد من الإغاثة الزراعية ومركز معاً التنموي، ومؤسسة "شباب بلا حدود"، ومؤسسة محطة القدس، مشروع مركز الإبداع والابتكار الذي ينفذه مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرعي الجامعة بأريحا والأغوار، وطوباس، بدعم من المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي (ENABEL) بالتعاون مع وزارة العمل.واستهدفت الزيارة كلاً من عين البيضا وفرع الجامعة في طوباس، ليتعرف الوفد على أنشطة مركز الإبداع والابتكار الممول من المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي وبدعم من الحكومة البلجيكية، وأهميته في تمكين الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل والمبادرة في تطوير مشاريع أفكار ريادية تسهم في معالجة مشكلة البطالة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وكان في استقبالهم مدير الفرع د. فخري دويكات وطاقم التعليم المستمر، مرحبين بهم، ناقلين لهم تحيات رئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي، معبراً عن سعادته لما تقدمه المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي من مشاريع تهتم بالشباب وتزيد من فرص تعليم وتدريب الشباب الفلسطيني، وخصوصاً في محافظة طوباس، من خلال مشروع تحسين القدرة على الصمود وخلق فرص عمل للشباب من خلال مركز الإبداع والابتكار، شاكرين دعمهم المستمر للمركز التعليمي المتنقل وتبرعهم بمختبر مركز الإبداع والابتكار لفرع طوباس، وقال دويكات: "سنسعى لاستمرار هذه الشراكة والتعاون من خلال رئاسة الجامعة ومركز التعليم المستمر، الذي نوجه لهم الشكر لما يقدمونه من جهد متواصل للاستفادة من هذه المشاريع".وزار الوفد قرية عين البيضا برفقة م. سائدة أبو حلاوة وأ. بيان شوبكي من مركز التعليم المستمر، والتقوا رئيس المجلس، ثم توجهوا للاطلاع على المركز التعليمي المتنقل التابع لجامعة القدس المفتوحة، الذي يقدم خدماته في المناطق المهمشة في الأغوار الشمالية وعلى معاناة المواطنين في تلك المناطق، شاكرين جامعة القدس المفتوحة على الخدمات والجهود التي تقدمها لتلك المناطق.وأشارت أ. مرام سعيد منسقة المشروع من المؤسسة البلجيكية للتعاون الدولي، إلى أهميّة الشراكة مع "القدس المفتوحة" ومؤسسات المجتمع المحلي، وتطوير التعاون في مجال دعم برامج التعليم المهني والتقني، وتوفر فرص للشباب الفلسطيني للحصول على التدريب لاكتساب المهارات الجيّدة والمُناسبة لسوق العمل والوظائف الحرّة. وشارك الوفد ببعض الأنشطه التدريبية في عين البيضا وفرع طوباس، والاستماع للأفكار الريادية من قبل المتدربين ومشاركتهم تنفيذ بعض الأنشطة، كما وزار الوفد المختبر التعليمي الخاص بمركز الإبداع والابتكار بفرع طوباس، واطلع على سير العمل به.وفي نهاية الجولة، تم اصطحاب الوفد الضيف برفقه مدير الجامعة ورئيس بلدية طوباس لزيارة "عقد" قديم تم ترميمه من خلال فكرة ريادية لإحدى المتدربات التي تلقت التدريبات في المشروع ليصبح بيت للثقافة والسياحة في محافظة طوباس.وأشار أ. بلال دراغمة منسق التعليم المستمر في الفرع، إلى أنه تم تدريب 130 متدرباً من أصل 200 متدرب في منطقة طوباس.وفي نهاية اللقاء، شكر مدير الجامعة د. فخري دويكات، الحضور باسم رئيس الجامعة.