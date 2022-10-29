شؤون فلسطينية

رأفت: الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حملت رسالة للمجتمع الدولي للتوقف عن ازدواجية المعايير

رأفت: الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حملت رسالة للمجتمع الدولي للتوقف عن ازدواجية المعايير
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن الجلسة الدورية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حملت رسالة للمجتمع الدولي ومؤسساته للتوقف عن ازدواجية المعايير التي ينتهجها تجاه القضية الفلسطينية، وامتناعه عن التعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال في تصريح له، اليوم السبت: "إن ما استعرضه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند لأعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وخطابات 47 دولة استمع لها المجلس أكدت على ذات الشأن تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائمة على حل الدولتين والقاضية بإقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية مستمرة في إجراء اتصالاتها مع الصين الشعبية وروسيا ومع دول الاتحاد الاوروبي بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على دوله الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل هذه الأعمال الإجرامية التي تُرتكب يومياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وبيّن في ذات السباق، أنه يتم العمل في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار في الجمعية لتنفيذ القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وذلك بعقد اجتماع تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، والبند السابع وذلك لمتابعه تنفيذ كل القرارات التي تُجرّم الاحتلال الإسرائيلي وتعتبر أن الاحتلال والاستيطان غير شرعي ويجب أن ينتهي.

ولفت رأفت في نهاية تصريحه إلى أن فلسطين ستطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التي لم ينفذ منها أي قرار أُتخذ بهذا الصدد، مؤكداً على مواصلة المتابعة مع محكمه العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ولفرض عقوبات عليها وصولا الى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة ويطلبون من الجيش بنادق بعيدة المدى‎‎‎‎

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

دويكات: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

المطران عطا الله حنا : &#34; الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة&#34;

المطران عطا الله حنا : " الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الكويتي في الجزائر

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

بكيرات يحذر من مخاطر انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

شاهر سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

سعد يستقبل سفير فلسطين في أستراليا ونيوزيلاندا

المطران عطا الله حنا : &#34; الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة&#34;

المطران عطا الله حنا : " الفلسطينيون جميعاً يرفضون استمرارية سياسات الاحتلال الغاشمة"

الاحتلال يجبر شاباً مقدسياً على هدم منزله في شعفاط

الاحتلال يجبر شاباً مقدسياً على هدم منزله في شعفاط

مجدلاني يثمن مواقف الدول الداعمة لنصال شعبنا خلال جلسة مجلس الأمن

مجدلاني يثمن مواقف الدول الداعمة لنصال شعبنا خلال جلسة مجلس الأمن

منوعات

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب تلقته من الجمهور

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

حسين الجسمي يغني فيروز في حفله في مصر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

شلهد.. هشام إسماعيل يقدم نصيحة للأطفال بعد معاناته مع التنمر

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية &#34;مشاعر&#34;

على طريقتها الخاصة.. إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بأغنية "مشاعر"

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

بالصور.. ملكة جمال بريطانيا سورية الأصل قريباً في مسابقة عالمية

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: &#34;حبل الكذب قصير&#34;

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: "حبل الكذب قصير"

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة &#34; فوق الخيال&#34; في موسم الرياض

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة " فوق الخيال" في موسم الرياض

عربي

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة