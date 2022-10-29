شؤون فلسطينية

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر على معبر رفح ليوم الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر على معبر رفح ليوم الأحد
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح البري، بالإضافة لألية السفر ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة، إضافة للمتأخرين من الكشف رقم (2022/35) بالإضافة الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/42)

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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