استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التجارة وترويج الصادرات الجزائري كامل رزق، الاستعداد لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري.جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد خالد عسيلي مع نظيره الجزائري على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني المقبل في الجزائر.وشدد الوزير الجزائري العمل على تعزيز التعاون مع دولة فلسطين، خاصة في المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، مثل: السرطان، والأورام.وبحث الجانبان سبل التعاون المشتركة وضرورة ترجمة العلاقة التاريخية الوطيدة بين الجزائر وفلسطين، لتنعكس على حجم العلاقة التجارة البينية بين الجانبين.وأكد الوزير العسيلي ضرورة وجود شراكات تجارية بين الجانبين على صعيد كافة المجالات الاقتصادية، والتعاون المشترك في تسويق المنتجات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.وأكد العسيلي الاستعداد للمشاركة في معرض الصناعات، المنوي تنظيمه من قبل جمهورية الجزائر.وشدد الجانبان في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق لوضع الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، واقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.