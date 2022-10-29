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لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة

لبنان تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 16 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 16.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 371، وفقاً للوزارة.

ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.


  
وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، عادت الكوليرا إلى لبنان للمرة الأولى منذ عام 1993، من الحدود السورية في شمال البلاد، وفقًا لموقع (الشرق الأوسط).

ويواجه لبنان اليوم خطر تفشي «الكوليرا» بعد تسجيل مئات فيه، مما يزيد عبئاً إضافياً على القطاع الصحي، بعد عامين من تفشي «كورونا» في الوقت الذي يعاني فيه البلد تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة.

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