أمريكا تهدد إيران: سنحاسبكم على قمع النساء في الاحتجاجات





رام الله - دنيا الوطنمع استمرار التظاهرات في إيران، رغم مواصلة القوات الأمنية قمع المحتجين، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده تتحرك بشكل عاجل سواء أحادياً أو بالتعاون مع شركائها أو عبر آليات الأمم المتحدة لمحاسبة السلطات الإيرانية على العنف ضد مواطنيها لا سيما النساء والفتيات.وكشفت مذكرة داخلية أن الولايات المتحدة تستعد إلى تسليط الأضواء في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في مقر للشرطة منتصف الشهر الماضي، وبحث سبل لتعزيز تحقيقات موثوقة ومستقلة في الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وقمع النساء.ووفقًا لموقع (العربية)، فقد أظهرت تلك المذكرة أن أميركا وألبانيا ستعقدان اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تقدم خلاله الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والممثلة والناشطة الإيرانية المولد نازانين بونيادي إفادات.وسيسلط الاجتماع الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأفراد الأقليات الدينية والعرقية في إيران، بحسب ما أفادت (رويترز)، اليوم السبت.ومن المقرر أن يلقي جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران، كلمة في الاجتماع الذي تستطيع حضوره دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة وجماعات حقوقية.