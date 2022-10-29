"الشرطة" بغزة: نتابع مكاتب تأجير السيارات وهناك شروط ومعايير عليهم

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، اليوم السبت، إنهم يتابعون مكاتب تأجير السيارات، ويضعون شروطا ومعايير من حيث السن والأهلية والحصول على رخصة القيادة، ومن لا يلتزم بهذه المعايير يتم محاسبته بشكل قانوني.وأوضح البطنيجي في حديث لإذاعة (صوت الأقصى) إنه وبعد الحادث الأخير الذي أدى لوفاة امرأة جنوب القطاع، فهناك حملة تدقيق ومتابعة على كل مكاتب التأجير لضبط الحالة بشكل أكبر.وأضاف "في كل مركز شرطة يوجد مكتب شكاوى يستقبل شكاوى المواطنين ويعمل على معالجتها".