كندا تفرض عقوبات على شركات طاقة روسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الكندية، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، قالت إنها "متواطئة" في الحرب على أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في بيان، إن بلاده "قررت فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات متواطئة في الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف زيادة الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة (الأناضول).".وأضاف أن العقوبات الجديدة "ستستهدف 35 من كبار المسؤولين في شركات الطاقة، منهم مسؤولون في شركة غازبروم والشركات التابعة لها، و6 شركات في قطاع الطاقة ضالعة في الانتهاكات الروسية المستمرة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".وأعلن ترودو أن بلاده تعتزم أيضا فرض عقوبات جديدة على أفراد في جهازي الأمن والقضاء، منهم ضباط شرطة ومحققون ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو سجون، الضالعون في "انتهاكات حقوقية صارخة وممنهجة" ضد قادة المعارضة الروس.ولفت إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى العقوبات المطبقة بالفعل ضد أكثر من 1400 فرد وكيان.وتعهد ترودو بـ "مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة بوتين عن غزوه غير القانوني وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظامه".