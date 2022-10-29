إيران تفتح باب الحوار مع أوكرانيا حول الطائرات المسيرة

وأكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، استعداد بلاده لإجراء محادثات ثنائية بشأن مزاعم تزويدها موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب على كييف، وفق بيان للخارجية الإيرانية.



وبحسب وكالة (الأناضول)، قال عبد اللهيان لنظيره الأوكراني إن تلك المزاعم "لا أساس لها"، مشددا على أن إيران مستعدة لعقد "اجتماعات فنية" بمشاركة خبراء عسكريين من كلا الجانبين دون تدخل أي وسطاء.



وشدد أن سياسة بلاده قائمة على "احترام وحدة أراضي" البلدين و"عدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتحاربة".



وتابع: "ينبغي لأوكرانيا أن تحرص على ألا تتأثر" ببعض السياسيين الأوروبيين، الأمر الذي رد عليه كوليبا بأن كييف "لا تتصرف تحت تأثير الآخرين".



وعبر تويتر، أعلن كوليبا، مساء الجمعة، أنه طلب من إيران أن توقف "فورا" إرسال الأسلحة إلى روسيا.



وقال: "اليوم، تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طلبت خلاله من إيران أن توقف فورا إرسال الأسلحة إلى روسيا والتي تستخدمها في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في أوكرانيا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيران، أمس الجمعة، استعدادها لإجراء محادثات ثنائية مع أوكرانيا بشأن مزاعم تزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الدائرة.