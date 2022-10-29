السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

رام الله - دنيا الوطنتعقيبًا على آخر التطورات التي شهدتها مصر من تراجعٍ ملحوظ لسعر العملة، مما أثر على الاقتصاد والسكان، بالإضافة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في القاهرة.وأصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيانًا، أمس الجمعة، "تدعو فيه المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة"، بحسب موقع (روسيا اليوم.)وأضافت السفارة أنه، "يتعين على المواطنين الأمريكيين أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق الاحتجاجات المحتملة"، مشيرةً، أنها "لا تملك أي معلومات بشأن الأماكن المحددة للاحتجاجات".